Работа кипит день и ночь. Фото: СГД

Вторую очередь Фрунзенского моста могут сдать на год раньше намеченного срока. Об этом заявил подрядчик строительства во время выездного совещания с участием депутатов Самарской губдумы.

- Работы вполне реально завершить уже в 2021 году, - пояснили строители. – Однако для этого требуется перераспределить финансирование.

Депутаты пообещали взять этот вопрос на контроль.

Сейчас на втором этапе строительства работа ведется активно на всех участках. После возведения развязки транспортные потоки на пересечении Пугачевского тракта, Стромиловского шоссе и улицы Грозненской окажутся разведены. Две полосы наземного путепровода будут выделены специально для левого поворота в направлении ул. Фрунзе. Это позволит упростить движение по нижнему ярусу дороги. Сейчас строители меняют асфальт на Пугачевском тракте, устанавливают здесь световые опоры и светофоры, перекладывают коммуникации.

При этом важно, что движение транспорта по этим улицам практически не ограничивается, а сами строители и техника трудятся день и ночь практически без перерывов.