«Трансгрузу» не отдали 109 квартал в историческом центре Самары

"Трансгруз" уже построил в историческом квартале одну высотку Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Строительной компании «Трансгруз» не отдали под застройку 109 квартал в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском районе Самары. Глава города Елена Лапушкина отклонила подготовленный строителями проект межевания территории и отправила его на доработку. Соответствующие документы опубликовала руководитель Самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова.

- «Трансгруз» в 109 квартале не прошёл! В четвёртый раз! – написала Нина Казачкова.

Согласно опубликованному документу, глава Самары изучила результаты публичных слушаний. Напомним, они вызвали немалое возмущение местных жителей, выступающих против застройки: придя на слушания, люди увидели, что весь зал заняли сотрудники строительной компании. Всего в слушаниях приняли участие 209 человек. Из них против застройки проголосовали 27 человек, постоянно проживающих на спорной территории и 28 жителей Самары из других районов города. Голоса «за» отдали 11 местных жителей и 143 самарцев, живущих в другом месте. В результате глава города отправила представленный застройщиком проект на доработку.

Напомним, «Трансгруз» собирался построить в квартале семь 17-этажных зданий. На этой территории уже находится возведенный этой компанией 33-этажный дом. Кроме того, в квартале расположен памятник культуры - особняк Зеленко.