Золото самарского «АктивКапитал Банка» выставили на торги

Торги пройдут в октябре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Золото самарского «АктивКапитал Банка» выставлено на торги. Агентство по страхованию вкладов объявило торги по продаже сразу 45 золотых слитков, принадлежащих обанкротившемуся банку.

Агентство по страхованию вкладов было назначено конкурсным управляющим после банкротства самарского «АктивКапитал Банка» в 2018 году. Сейчас АСВ совместно с правоохранителями проверяют обстоятельства банкротства кредитно-финансовой организации и занимаются его ликвидацией. Частью этого процесса стали торги по распродаже принадлежащих банку золотых слитков 999 пробы.

В общей сложности на продажу выставлено 45 золотых слитков самарского банка. Восемь слитков весом в килограмм стоят 4 956 348 рублей каждый. Еще четыре слитка весом в полкило продают по 2 478 174 рубля каждый и четыре слитка по 250 грамм за 1 239 087 рублей каждый. Желающие могут приобрести и более доступные золотые слитки. Так, АСВ продает 26 слитков весом 100 граммов по цене 495 634,8 рубля, два 50-граммовых кусочка золота по 247 817,4 рубля за каждый и даже один 5-граммовый слиток за 24 781,74 рубля.

В общей сложности АСВ рассчитывает выручить за золото самарского «АктивКапитал Банка» более 67,9 миллионов рублей.

Аукцион пройдет 27 октября, если распродать золота не получится, то повторные торги состоятся 14 декабря, а цена золота понизится на 10%.