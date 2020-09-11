Сломанный мусоровоз перегородил часть Южного моста

Вечером в пятницу 11 сентября на Южном мосту образовалась серьезная пробка по направлению в Самару. Виной всему стал перегородивший часть проезжей части мусоровоз. Очевидцы засняли грузовик, перед которым на асфальте лежал карданный вал, вокруг стояло еще несколько автомобилей, а рядом с мусоровозом копошились люди в рабочих спецовках.

- Из-за технической неисправности мусоровоз не мог продолжать движение и перегородил дорогу, - прокомментировали журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области. – На место выезжали сотрудники ГИБДД на мотоциклах, они обеспечивали безопасность дорожного движения.

Починить мусоровоз на месте не удалось, его пришлось эвакуировать.