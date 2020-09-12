Губернатор Самарской области посетил с рабочим визитом Новокуйбышевск

Дмитрий Азаров заглянул в том числе в городскую библиотеку имени Пушкина и школу искусство «Вдохновение». Фото: правительство Самарской области.

В пятницу, 11 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Новокуйбышевск. Там он оценил качество работ по благоустройству общественных пространств, среди которых бульвар по улице Миронова, где проходят массовые мероприятия. На бульваре уже обновили покрытия пешеходной зоны, смонтировали новое современное освещение, установили скамейки, урны и т.д. Также Дмитрий Азаров вместе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном и мэром Новокуйбышевска Сергеем Марковым посмотрел, как реконструируют парк «Патриот – Солдатский лес». На территории, где в годы войны базировался полк, который защищал ж/д станцию «Липяги, создают современный парковый комплекс.

- Парк «Солдатский лес» – воплощение вашей памяти. Раньше здесь не было никакого памятного знака и ничего, что напоминало бы о том, что этот лес связан с защитниками нашего Отечества. И сегодня, когда мы открываем новый парк, мы воплощаем в жизнь идеи, мечты, память народную о защитниках нашего Отечества. Поэтому в первую очередь я хочу поблагодарить всех жителей Новокуйбышевска, всех, кто помнит и с уважением относится к великой, героической истории нашей страны, - обратился к местным жителям губернатор.

На территории, где в годы войны базировался полк, который защищал ж/д станцию «Липяги, создают современный парковый комплекс. Фото: правительство Самарской области.

Кроме того, Дмитрий Азаров осмотрел социальные объекты города, которые недавно отремонтировали или построили благодаря нацпроектам. Например, городскую библиотеку им. Пушкина, которая превратилась в настоящий интеллект-центр, или школу искусство «Вдохновение».

- Благодаря новейшему оборудованию появляется возможность прикоснуться к шедеврам исполнительского мастерства и на этом примере воспитывать новые поколения горожан, - отметил губернатор, осматривая школу искусств.