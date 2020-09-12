Вакцину от коронавируса привезут в Самарскую область на этих выходных

Российская вакцина от коронавируса стала первой, которую зарегистрировали в мире. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первую партию отечественной вакцины от коронавируса во все регионы страны, в том числе в Самарскую область, доставят за выходные, 12 и 13 сентября. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Первая партия будет предназначена для тестирования, а также для того, чтобы с вакциной успел ознакомиться медицинский персонал.

- Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены, сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился. Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы. Первые образцы вакцины доставят фактически до понедельника, - сказал Мурашко.

Напомним, российская вакцина от коронавируса стала первой, которую зарегистрировали в мире. Она называется «Спутник V» и поступит во все медучреждения страны, а после ее отправят в другие государства.