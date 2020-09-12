В Самарской области за сутки коронавирус обнаружили у 106 человек

Общее количество заболевших в 63 регионе с начала пандемии – 9 713. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки по состоянию на субботу, 12 сентября, обнаружили 106 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее количество заболевших в 63 регионе с начала пандемии – 9 713. При этом количество заболевших за сутки держится в районе 100 человек со 2 сентября.

- Всего за прошедшие сутки в России выявили 5 488 новых заболевших. Первое место у Москвы (670 заразившихся), второе – у Санкт-Петербурга (203), третьей – у Московской области (170), - говорится на сайте.

Самарская область в этом списке на 10-ой позиции.

Но есть и хорошие новости – за прошедшие сутки в регионе не умер ни один пациент с COVID-19.