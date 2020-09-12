Умер настоятель храма в честь Собора Самарских Святых протоиерей Виталий Германов

Виталий Германов также был известным ученым-физиком. Фото: иерей Андрей Иванов / vk.com/andrush163.

Депутат губернской думы Михаил Матвеев на своей странице в твиттере сообщил о смерти настоятеля храма в честь Собора Самарских Святых протоиерея Виталия Германова. Отец Виталий не дожил несколько дней до своего 76-го дня рождения.

- Умер иерей о. Виталий Германов, строитель и настоятель Храма Самарских святых. Интересный был человек: учёный-физик с мировым именем, к.т.н., доцент, работавший в университетах Германии, где в 90-е стал священником РПЦЗ. Большая потеря, Царство Небесное! – написал Матвеев в своем твиттере.

Смерть отца Виталия Германова также подтвердил иерей Андрей Иванов.

Виталий Германов не только священник, но и ученый-физик, который известен как в России, так и за границей. Он родился в семье врачей, окончил Куйбышевский авиационный институт, занимался радиоэлектроникой, служил офицером в радиотехнических войсках на Дальнем Востоке и раздумывал о карьере военного, но отказался от этого пути. После защитил кандидатскую и преподавал в самарских вузах, жил в Германии, где также занимался наукой. После этого Виталий Германов стал дьяконом Русской зарубежной церкви, а затем – священником Русской православной церкви.