Самарец попросил властей установить камеры около «Икеи», чтобы ловить обочечников

Мужчина считает, что с помощью камер можно увеличить пропускную способность дороги и пополнить бюджет за счет нарушителей. Фото: Google. Карты.

Житель Самары обратился к губернатору региона Дмитрию Азарову и министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину с предложением установить камеры на въезде в город рядом с торговым центром «Мега». Сделал он это в твиттере. По словам мужчины, камеры позволят избавиться от пробок на Московском шоссе в этом районе.

- Прошу рассмотреть установку камер фиксации нарушений на въезде в Самару со стороны «Икеи». Каждые выходные нарушители едут по обочине, а потом создают «бутылочное горлышко», из-за чего образуется пробка, - написал местный житель Михаил.

Мужчина считает, что с помощью камер можно увеличить пропускную способность дороги и пополнить бюджет за счет нарушителей.

В департаменте информационных технологий и связи Самарской области горожанину ответили, что это не их компетенция, т.к. места для камер определяют в ГИБДД согласно методике.