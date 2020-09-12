В Самарской области наблюдатели и совет ветеранов проверяют, как работают избирательные участки

Участки сегодня, 12 сентября, работают до 20:00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре идет досрочное голосование на выборах муниципальных депутатов. Несмотря на то, что день голосования – 13 сентября, отдать свой голос можно досрочно, избирательные участки работают 11 и 12 сентября. Легитимность процесса выборов депутатов оценил председатель городского совета ветеранов Владимир Пронин, который посетил участок №2918 в Ленинском районе областной столицы.

- Мы хотим посмотреть все избирательные участки в нашем городе. Кроме того, наблюдаем, как все организовано в целом по области. Вижу, что организация очень хорошая. В том числе соблюдаются меры безопасности, чтобы не допустить распространение коронавируса, - приводит слова Владимира Пронина правительство региона.

На всех избирательных участках голосующим проверяют температуру, выдают маски, перчатки и одноразовые ручки. Все члены комиссий также получили средства индивидуальной защиты.

На участках в Самарской области работают наблюдатели. Они следят, чтобы не было нарушений. Один из наблюдателей - эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Андрей Инюшкин отметил, что в основном возникают вопросы из-за разъяснения законодательства, чем из-за обращений, связанных с нарушениями.

- На территории Самарской области на текущую дату всё проходит легитимно, - лаконично прокомментировал наблюдатель.

Напомним, сегодня, 12 сентября, проголосовать можно до 20:00. В регионе работают 1414 избирательных участков. В воскресенье, 13 сентября, участки откроются в 8:00 и будут работать до 22:00.