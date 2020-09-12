Наблюдатель участка №3015 в Самаре: «Я здесь второй день, нарушений у нас нет»

В субботу, 12 сентября, избирательные участки работают до 20:00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За выборами муниципальных депутатов, которые в эти дни проходят в Самарской области, следят общественные наблюдатели. Они смотрят, чтобы все было легитимно, и оценивают, насколько безопасно на избирательных участках. Один из наблюдателей - Ия Батенева, она работает на участке №3015 в Самаре и нарушений там не выявила.

- Я нахожусь здесь второй день, никаких нарушений на участке нет. Люди идут достаточно активно, исполняют свой гражданский долг. Многие пенсионеры не поехали на дачу ради голосования, - приводит слова Батеневой правительство Самарской области.

Напомним, основной день голосования – воскресенье, 13 сентября, однако отдать свой голос можно досрочно. В субботу, 12 сентября, избирательные участки работают до 20:00, в воскресенье они откроются в 8:00 и будут работать до 22:00.