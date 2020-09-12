В Самарской области ожидаются заморозки

Заморозки обещают местами ночью 13 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Все из-за того, что ночью 13 сентября местами по региону в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки 0… -2 градуса. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В целом по региону в воскресенье, 13 сентября, будет стоять малооблачная погода, осадков синоптики не обещают. Ночью температура воздуха будет в районе +2… +7, а днем +17… +22. Будет дуть западный и юго-западный ветер, в темное время суток со скоростью 2-7 метров в секунду, а в светлое – 5-10 метров в секунду.

Начало рабочей недели принесет в Самарскую область небольшие, местами умеренные дожди. А температура воздуха днем упадет сначала до +15… +20, а потом до +12… +17. При этом ветер усилится: во вторник местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.