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Наблюдатель участка №2911 в Самаре: «Увеличение срока голосования удобнее для людей, можно выбрать подходящее время»

Татьяна Колесникова рассказала, как проходят выборы на ее участке, а также прокомментировала, что процесс растянули на три дня
Роман АБРАМСКИЙ
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В субботу избирательные участки работают до 20:00, а в воскресенье – с 8:00 до 22:00.

В субботу избирательные участки работают до 20:00, а в воскресенье – с 8:00 до 22:00.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самарской области продолжаются выборы муниципальных депутатов. На всех избирательных участках работают наблюдатели, которые проверяют, чтобы все прошло в рамках закона. Наблюдатель от Общественной палаты на участке №2911 Ленинского района Самары Татьяна Колесникова прокомментировала, как проходят выборы на подконтрольном ей участке.

- Комиссия очень доброжелательная, все потоки раздельные, меры безопасности и законодательство соблюдаются. На прозрачность, легитимность выборов увеличение срока голосования не влияет. Наоборот, так удобнее для жителей: люди могут выбрать время и прийти. В один день это сложно, особенно осенью, когда дачи, урожай, - приводит слова Татьяны Колесниковой правительство региона.

Напомним, основной день голосования – 13 сентября. Однако прийти на выборы можно 11 и 12 сентября. В субботу избирательные участки работают до 20:00, а в воскресенье – с 8:00 до 22:00.

Выборы в Самарской области 13 сентября 2020