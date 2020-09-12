Сотрудники крупных компаний в Самаре в среднем получают 47 тысяч рублей

Статистику представили за первое полугодие 2020 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарастат назвал среднюю зарплату, которую получают сотрудники компаний областной столицы, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Статистику представили за первое полугодие 2020 года.

- Среднемесячная начисленная заработная плата самарцев, которые работали в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в I полугодии 2020 года составила 47 063 рубля. Заработная плата здесь на 12% больше, чем в среднем по области, - говорится на сайте Самарастата.

Эти цифры орган, который занимается статистикой, представил в преддверии Дня города. Также Самарастат озвучил некоторые другие данные, чтобы показать, что областная столица является центром региона и развивается. Например, что за первое полугодие этого года в Самаре ввели в эксплуатацию больше двух тысяч квартир общей площадью 161 тысяча квадратных метров. За аналогичный показатель прошлого года этот показатель был в два раза меньше.