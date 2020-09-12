«Крылья Советов-2» проиграли «Тюмени» в матче-перестрелке

«КС-2» после шести туров идут на 13-ом из 15 месте. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов-2» и «Тюмень» выдали настоящую перестрелку в матче шестого тура ПФЛ, который проходил в Самаре на стадионе «Металлург». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

- Счет открыла наша команда, в начале второго тайма за фол против Тюрина был назначен пенальти, который уверенно реализовал полузащитник нашей команды Артём Ежов, - рассказывают о ходе поединка в пресс-службе «КС». - В следующей десятиминутке команды обменялись голами, с пенальти вновь был точен Ежов, а спустя еще 2 минуты Смецкий довел счёт до комфортного – 3:1. Но один из лидеров первенства сдаваться не собирался и за 20 минут забил 3 мяча. Итоговый счёт - 3:4, вторая команда «Крыльев» терпит досадное поражение.

В другом матче шестого тура ПФЛ тольяттинская «Лада» уступила «Волне» из Нижегородской области 1:2.

После шести сыгранных матчей «Крылья Советов-2» и «Лада» идут в подвале группы 4 Профессиональной футбольной лиги. Самарцы на 13-ом месте с тремя очками, тольяттинцы – на последнем, 15-ом месте с шестью поражениями. Лидирует в группе челнинский «Камаз».