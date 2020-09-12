«Жалоб нет, настроение приподнятое»: координатор наблюдателей в Промышленном районе Самары - о ходе выборов

Участки сегодня будут работать до 20:00, а завтра – с 8:00 до 22:00. Фото: Олег УКЛАДОВ

Координатор наблюдателей в Промышленном районе Самары Наталья Митрошенкова рассказала, какое настроение царит на подконтрольных ей избирательных участках.

- Процедура голосования проходит без каких-либо нарушений, - отметила координатор наблюдателей, ее слова приводят в правительстве региона. - Нет толкучки, все четко и слажено. Люди, конечно, идут, но основной наплыв избирателей ожидаем завтра. Жалоб никаких не поступало, настроение у всех приподнятое.

О ходе голосования рассказала и общественный наблюдатель участка 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова. Она отметила, что в этот раз избирателей больше, чем в прошлые годы:

- Явка достаточно хорошая. Избирателей намного больше, чем в прошлые годы. Посмотрим, что покажет финальный день голосования.

Напомним, сегодня, 12 сентября, избирательные участки будут работать до 20:00. В воскресенье, 13 сентября, отдать свой голос можно будет с 8:00 до 22:00.