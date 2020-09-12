«Динамо-Самара» обыграло «Торпедо» 9:6 в первом матче чемпионата России по мини-футболу

Вторая игра первого тура между «Динамо-Самара» и «Торпедо» пройдет также в Нижнем Новгороде в воскресенье, 13 сентября. Фото: МФК «Торпедо» (НН) / vk.com/mfc_torpedo_nn.

«Динамо-Самара» с победы стартовало в новом сезоне чемпионата России по мини-футболу. В субботу, 12 сентября, бело-голубые в волжском дерби обыграли нижегородское «Торпедо». Матч прошел в Нижнем Новгороде и завершился со счетом 9:6.

Начало голевой перестрелке положил на пятой минуте «динамовец» Алексей Лялин, который позже в первом тайме оформит дубль. Вместе с ним голом в составе самарцев отметился Ришат Котляров. Однако игроки «Торпедо» ответили на это четырьмя меткими выстрелами и ушли на перерыв в ранге лидеров встречи.

Во втором тайме силы нижегородцев иссякли и забивали преимущественно самарцы. Лялин и Котляров отличились еще по разу и записали на свои счета хет-трик и дубль в волжском дерби соответственно, еще по голу у «Динамо» забили Павел Сучилин, Евгений Мурашов, Алексей Филиппов и Павел Симаков.

Вторая игра первого тура между «Динамо-Самара» и «Торпедо» пройдет также в Нижнем Новгороде в воскресенье, 13 сентября.