В Самарской области на одно депутатское кресло претендует 2,3 кандидата

Избирателей обеспечивают масками и перчатками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на одно депутатское кресло претендует в среднем 2,3 кандидата. Такие цифры озвучили в региональном избиркоме. Всего на выборах «разыгрываются» 3212 мандатов, на которые претендуют 7465 кандидатов.

- В среднем конкуренция по избирательным округам составляет от 1 до 7 кандидатов, - сообщили в избиркоме.

Напомним, 13 сентября – последний день трехдневного голосования на выборах муниципальных депутатов. В этом году, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках, выборы проходят три дня подряд, 11, 12 и 13 сентября. В общей сложности в регионе в этом году проходит 312 избирательных кампаний в 9 внутригородских районах Самары, 7 городских округах, 296 городских и сельских поселениях. В регионе работает 1414 избирательных участков.