Анатолий Шнайдер работал в Арбитражном суде Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре умер сотрудник Арбитражного суда региона. Об этом стало известно 12 сентября. В суде Анатолий Шнайдер возглавлял отдел материально-технического обеспечения.

Как следует из опубликованной на сайте суда информации, Анатолий Викторович Шнайдер родился в апреле 1965 года в Кинеле, в 1987 году окончил Тольяттинское высшее военное строительное командное училище по специальности «командная строительства и эксплуатации зданий и сооружений».

С декабря 2006 по июль 2007 работал консультантом отдела по техническому надзору городского строительства департамента технического надзора служба заказчика-застройщика Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, с октября 2009 г. по февраль 2010 г. – заместителем начальника отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью Управления Судебного департамента в Самарской области.

В октябре 2010 года был назначен начальником отдела материально-технического обеспечения Арбитражного суда Самарской области.

Анатолий Викторович скончался из-за болезни. Прощание пройдет 14 сентября с 10:00 до 12:00 в Самаре по адресу: ул.Борская, 108, корпус 1.

Редакция "КП-Самара" выражает соболезнования родным и близким погибшего.