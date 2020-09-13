Выборы в Чувашии: Уже проголосовали 35,5% избирателей

Первым совместным делом семьи стали выборы Фото: СОЦСЕТИ

В Чувашии начался основной день голосования. Жители региона выбирают губернатора, на пост которого претендуют пять кандидатов, врио главы республики Олег Николаев принимает участие в выборах как самовыдвиженец. Кроме того проходят выборы в органы местного самоуправления. В дополнительные дни досрочного голосования 11 и 12 сентября зафиксировали высокую явку избирателей.

- В некоторых муниципалитетах проголосовало более половины избирателей, — отметил глава областного ЦИК Александр Цветков. Он сообщил журналистам, что явка на сегодняшнее утро составила 35,5 %.

Общественные наблюдатели не зафиксировали грубых нарушений на участках. А избиратели пишут в соцсетях, что «есть ощущение праздника». Праздничный выбор сделали вчера, 12 сентября молодожены в Новочебоксарске. Они пришли на участок сразу после ЗАГСА в свадебных нарядах, чем порадовали наблюдателей и комиссию. Фотографии голосования семьи Сергея Угарина и Татьяны Борисовой украсила сайт городской администрации.

Оперативные новости по ходу выборов в Чувашии 13 сентября 2020 года смотрите в трансляции на нашем сайте.