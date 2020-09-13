В Тольятти поймали двух юных наркодилеров

Наркодилеров взяли с поличным. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти правоохранители задержали двух наркодилеров – молодых людей 25 и 21 лет. Они обратили на себя внимание патруля нестандартным поведением, а заметив автомобиль Росгвардии, попытались скрыться и избавиться от имеющихся при себе свертков с порошкообразным веществом. Однако это им не удалось – правоохранители задержали их и передали следственно-оперативной группе.

- Полиция на месте обнаружила и изъяла фольгированный сверток, внутри которого находилось вещество в виде кристаллов, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области. – Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. Его масса составила 0,493грамм, что относится к значительному размеру.

Задержанные рассказали, что собирались сбыть наркотик через интернет с помощью тайников-«закладок» и показали уже сделанные тайники – всего было обнаружено 1 таких закладок.

Сейчас против юных наркодилеров возбудили уголовное дело, сами подозреваемые заключены под стражу.