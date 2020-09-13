На выборах в Самарской области умер один из кандидатов в депутаты

В Самарской области идут выборы муниципальных депутатов. Фото: правительство Самарской области.

На муниципальных выборах в Самарской области произошло несчастье. Один из кандидатов в депутаты умер, не дождавшись голосования. Трагедия произошла в селе Сколково Кинельского района. Как рассказали журналисту «КП-Самара» в избиркоме Самарской области, 11 сентября в ТИК Кинельского района поступила информация о смерти 62-летнего кандидата в депутаты Собрания представителей сельского поселения Сколково по одномандатному избирательному округу № 8 - самовыдвиженца Павла Казеннова. По информации избиркома, у мужчины был рак поджелудочной железы.

- Комиссией в срочном порядке были приняты меры по внесению изменений в текст бюллетеня путем вычеркивания сведений об умершем кандидате и внесению в избирательный бюллетеней позиций «За» и «Против»,- пояснили в избиркоме.

Всего по этому округу в депутаты баллотировались два кандидата. Помимо Павла Казеннова на кресло депутата претендует 63-летняя Инга Разоренова (политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

На момент смерти кандидата на избирательном участке досрочно проголосовал только один человек. Всего в избирательном округе зарегистрировано 87 избирателей.

- Если за оставшегося кандидата проголосует больше человек, чем против, то она займет депутатское кресло, - пояснили в избиркоме.

Редакция "КП-Самара" выражает соболезнования родным и близким погибшего.