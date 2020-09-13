Фестиваль «Шостакович. Самарское время. DSCH» поддержал федеральный минкульт

Перед самарцами выступил Сергей Безруков Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Фестиваль «Шостакович. Самарское время. DSCH» поддержало федеральное министерство культуры. При поддержке Минкульта была создана программа концерта-закрытия, на котором выступит один из лучших коллективов страны – Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского под управлением Владимира Федосеева.

Напомним, праздничный марафон в честь 434-го Дня рождения Самары 12 сентября продолжился международным фестивалем искусств. Посетил его и глава региона.

- Имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича отправляет нас в историю нашего города, в годы героические и трагические, в годы Великой Отечественной войны, — прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. - Мы возвращаем культурные традиции в наш город, и фестиваль Шостаковича — очень важный, значимый для нашего региона, для всей страны.

В день открытия на сцене выступили народный артист России Сергей Безруков, пианист Денис Мацуев, выдающиеся музыканты Екатерина Мечетина, Владислав Лаврик и Екатерина Мочалова, а также оркестр Самарской Филармонии под управлением народного артиста России Михаила Щербакова.

13 сентября праздничная программа продолжится.