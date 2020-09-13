Эксперт оценил легитимность самарских выборов

Избирательные участки в Самарской области открыты до 10 часов вечера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт-политолог Дмитрий Орлов оценил легитимность выборов муниципальных депутатов, которые проходят в Самарской области. 13 сентября – основной день голосования, однако избиратели могли сделать свой выбор и досрочно, 11-12 сентября. Дмитрий Орлов оценил явку в эти два дня как достаточно высокую. Также эксперт подчеркнул, что жалобы на нарушения отсутствуют, а объем технических нарушений – незначительный.

- Это заслуга региональных властей и губернатора Дмитрия Азарова, - уверен эксперт. - Власти региона сделали максимум возможного для обеспечения доступности голосования. Законность и общая легитимность гарантированы.

Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 22 вечера.