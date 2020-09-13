Неутешительный прогноз: новая неделя в Самарской области начнется с дождей

Пора утепляться. И не забудьте зонтик! Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новая неделя в Самарской области начнется с похолодания и дождей. Такой неутешительный прогноз озвучили синоптики Приволжского УГМС. На смену теплой погоде и солнышку придет ненастье

- В начале следующей недели характер погоды изменится. Очередной холодный фронт принесет в регион дождь и усиление ветра, - сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха в регионе составит 5…10 градусов. Днем в первые рабочий день недели столбик термометра не поднимется выше чем на 14… 19 градусов, будет дуть порывистый юго-западный ветер до 15-20 метров в секунду и пойдет дождь. Такая же погода сохранится во вторник и среду – даже еще немного похолодает, до 12…17 градусов днем.