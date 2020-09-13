Опять в десятке лидеров по стране: в Самарской области за сутки 111 новых зараженных коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько новых больных коронавирусом обнаружили в Самарской области 13 сентября. По данным портала СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, за сутки в регионе выявлено 111 заболевших. По этому показателю наш регион находится на 9 месте в стране после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Нижегородской областей, Ставропольского края, Свердловской и Ульяновской областей.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области общее число инфицированных достигло количества 9824 человек.

За минувшие сутки от коронавируса в Самарской области скончались еще два человека, общее число погибших достигло 144 человек.