Стало известно, когда Покрас Лампас покажет самарцам свою новую работу на набережной

Вот такой мурал нарисовал Алексей Бергер на ул.Молордогвардейской Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре пройдет торжественная презентация семи муралов, созданных в рамках международного проекта «Samara Ground 2020». Об этом сообщает региональное правительство.

Семь муралов были созданы созданных командой мастеров стрит-арта, которые специально для этого приехали в Самару с разных уголков земного шара.

Начнется презентация в 19:00 с работы турецкого художника Ареса Бадсектора на фасаде дома №103 по ул. Чапаевской. В 19:10 Ленинградской, 63 свое творение представит казанский художник Рустам Qbic. В 19:20 во дворе галереи «Юность» состоится презентация работы самарского мастера Дениса Вертиго.

В 19:30 на ул.Молодогвардейской, 65 покажет свое творение столичный художник Алексей Бергер, а в 19:45 на Молодогвардейской 125 и 154 - аргентинский стрит-арт художник и шоумен Малкольм Рокс.

Завершится презентация работ на Маяковском спуске набережной Волги. Здесь последние семь дней трудился над муралом известный каллиграфутурист из Санкт-Петербурга Покрас Лампас. Сообщается, что его фреску планируют открыть в восемь вечера.