«Полная прозрачность»: наблюдатели рассказали, как проходят выборы в Самарской области

На избирательных участках соблюдаются меры санитарной безопасности

Общественные наблюдатели рассказали, как проходят выборы в Самарской области. По их словам, обеспечена максимальная прозрачность процесса голосования.

Наблюдатель Юлия Шипилова пояснила, как проходит процесс.

- Избиратель приходит на участок, и член избирательной комиссии спрашивает у него фамилию, имя, отчество, при этом избиратель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, - пояснила она. – После этого человеку выдают бюллетень, и он за него расписывается. Само голосование происходит в кабинке. После этого избиратель опускает бюллетень опускает в урну. Легитимность и прозрачность выборов обеспечена.

О том, что выборы идут без нарушений, заявила и общественный наблюдатель на участке № 3204Любовь Пажгина. Она также подчеркнула, что каждому избирателю выдается маска, чтобы обеспечить санитарную безопасность.

- Тайна голосования соблюдена, процедура идет без нарушений, - отмечает она.

Избирательные участки закроются в 22.00.