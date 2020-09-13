Пошел на таран: в Самаре на проспекте Ленина перевернулась иномарка

В центре Самары перевернулась иномарка. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре на проспекте Ленина перевернулась иномарка. ДТП произошло в субботу в 16.40 в Октябрьском районе. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, по предварительным данным в аварии виноват 66-летний водитель автомобиля «Лада». Он ехал по проспекту Ленина со стороны улицы Челюскинцев в направлении улицы Первомайской.

- Напротив дома №32 по улице Осипенко при повороте налево по зеленому сигналу светофора водитель отечественной легковушки не уступил дорогу автомобилю «Дэу», который ехал прямо во встречном направлении, - сообщили в ГУ МВД.

В результате иномарка, за рулем которой находился 24-летний молодой человек, перевернулась

- В ДТП пострадали пассажиры автомобиля Лада – 62-летняя женщина и 12-летний мальчик, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области. – Их на скорой доставили в ближайшую больницу, им была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.