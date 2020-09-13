В Тольятти дедушка упал с 9 этажа

Спасти пенсионера не удалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия в Тольятти произошла 6 сентября. Как сообщил "КП-Самара" источник в правоохранительных органах, коло 6 часов вечера рядом с 14 подъездом дома №15 по ул.Фрунзе здесь было обнаружено тело 80-летнего Владимира Большакова.

По предварительным данным, причиной гибели пенсионера послужило падение с высоту девятого этажа. К сожалению, Владимир Большаков погиб на месте, спасти его не удалось.

Известно, что мужчина не имел проблем с законом, и ни разу не был судим. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту его гибели.