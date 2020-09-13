Названы города Самарской области, где проще всего заразиться коронавирусом

Больше всего заболевших снова в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе Самарской области назвали города и районы региона, в которых 13 сентября было обнаружено больше всего новых больных коронавирусом, а значит – больше вероятность подхватить коварную заразу.

По официальным данным, из 111 новых зараженных половина приходится на Самару – здесь нашли 56 новых больных с подтвержденным COVID-19. На втором месте по числу зараженных оказалась Сызрань – здесь обнаружили сразу 11 новых больных. Немногим меньше новых коронавирусных пациентов оказалось в Тольятти –10 человек. Еще 6 пациентов с ковид выявили в Новокуйбышевске. Среди сельских районов по числу новых заболевших 13 сентября лидирует Красноармейский – здесь +4 пациента.

В остальных городах и районах губернии ситуация лучше. По три новых заболевших зафиксированы в Кинеле, Нефтегорском и Кинель-Черкасском районах, по два – в Волжском, Красноярском и Шенталинском районах.

А вот в Отрадном, Октябрьске, Борском, Похвистневском, Пестравском, Ставропольском, Кошкинском и Шигонском райоах всего по одному новому инфицированному.

Из новых заболевших только 12 относятся к числу контактных. Еще 13 выявлены при профосмотрах и не имели признаков болезни. Подавляющее большинство новых больных, 86 человек, выявлены среди пациентов с диагнозами внебольничная пневмония, ОРВИ.

Всего в регионе зафиксировано 9824 случая коронавируса.