Коронавирус забрал еще две жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, кого еще убил коронавирус в Самарской области 13 сентября 2020 года. По данным регионального оперштаба, в Самарской области за сутки зафиксированы еще две смерти от COVID-19.

Одной из жертв стала 67-летняя женщина.

- Погибшая страдала заболеванием сердечно-сосудистой системы, - пояснили медики.

Второй жертвой коронавируса в Самарской области 13 сентября стал пожилой мужчина. Ему было 83 года. У нее также было заболевание сердечно-сосудистой системы.

Общее число погибших от коронавируса в регионе достигло 144 человек. Показатель смертности на 100 тыс. населения в области составляет 4,51 (по стране - 12,72). Коэффициент летальности в области - 1,47, в стране - 1,75.