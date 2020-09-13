В Самаре на набережной идут концерты проекта «Культурное сердца России»

Самарцев и гостей города ждут на набережной. Фото: администрация Самары

В Самаре на второй очереди набережной идет концерт участников проекта «Культурное сердце России». Послушать песни, полюбоваться красочными танцами, выступлениями артистов могут все желающие. Концерт продлится до вечера и завершится ярким фейерверком.

У бассейна ЦСКА также работают разнообразные площадки. Здесь акцент сделан на внутренний туризм. На ярмарке «Сделано в Самаре» гости праздника могут приобрести яркие сувениры с самарской символикой, также здесь проводится презентация туристических продуктов.

На набережной у Ладьи начиная с полудня показывают короткометражки самарских режиссеров.

А на Некрасовском спуске проходит серия открытых тренировок для детей и взрослых от Федерации ушу.