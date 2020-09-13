Берегите ваши шоколадки: в Самаре объявился еще один вор-сладкоежка

Полиция ищет злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявился вор-сладкоежка. Как рассказал журналисту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах, вечером 10 сентября он совершил настоящий налет на супермаркет известной сети на ул.Воронежской в Самаре. Мужчина действовал тайно. Добычей злоумышленника стал исключительно шоколад «Милка».

- Молодой человек скрытно похитил 86 плиток шоколада – 24 молочных шоколадки и 62 – с фундуком, - рассказал осведомленный источник.

Общая сумма ущерба получилась немаленькая – более 8,5 тысяч рублей.

Известны приметы похитителя. Это худощавый молодой человек 20-25 лет славянской наружности, с усами и бородкой. Рост подозреваемого – 170-175 см. В момент совершения преступления он был одет в черную толстовку и джинсы, а на голове его была темная панамка.

Сейчас полиция изучает записи камер видеонаблюдения и ищет преступника.

Напомним, год назад в Самаре уже прогремела история еще одного вора-сладкоежки – тогда выпускника детдома Игоря Шамина осудили также за кражу шоколадок «Милка»