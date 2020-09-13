«Обходятся без агитации»: на избирательных участках рассказали, как идут выборы в Самаре

Общественные наблюдатели отмечают, что выборы проходят ровно Фото: Ольга НОВИКОВА

В участковых избирательных комиссиях рассказали, как проходят выборы 13 сентября 2020 года в Самаре. По данным избиркомов, нарушений нет. Например, председатель УИК № 3329 в Советском районе Самары Татьяна Чекулаева отметила, что выборы проходят ровно, без агитаций и эмоциональных всплесков.

- УИК находится в гимназии № 4. За ходом голосования следят общественные наблюдатели. На нашем участке нет агитационных призывов, все по-честному и предельно открыто, - отметила Татьяна Чекулаева.

Общественные наблюдатели дежурят на всех избирательных участках. Например, в УИК №33021 дежурят три общественных наблюдателя, кандидат в депутаты и наблюдатель от одной из партий.

- Голосование прозрачно и открыто для всех, - поделилась впечатлениями одна из общественных наблюдателей, Ирина Якутина. - Третий день я на участке, и никаких нарушений за это время не было.

Голосование продлится до 22.00.