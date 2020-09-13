В Самаре откроют дополнительные койки для больных с пневмониями

Для больных с пневмониями понадобились дополнительные койки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появятся дополнительные койки для больных с пневмониями. Соответствующие приказ подписал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Глава областного минздрава внес изменения в приказ, который определят, в какие больницы должны госпитализировать пациентов с теми или иными заболеваниями. Согласно документу, часть городской больницы №7 с 14 сентября будет перепрофилирована под прием больных с пневмониями.

- 145 коек терапевтического и хирургического профиля должны быть перепрофилированы в пульмонологические, - говорится в приказе.- Также пульмонологическими станут койки сестринского ухода.

Уже с понедельника врачи больницы №7 должны обеспечить прием пациентов пульмонологического профиля.

Напомним, большинство случаев коронавируса самарские медики сейчас выявляют среди пациентов с внебольничными пневмониями и ОРВИ.