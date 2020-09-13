«Отвалилась дверца сейфа с бюллетенями»: в Самарской области зафиксировано 103 жалобы на нарушения на выборах

В Самарской области зафиксировано 103 жалобы на нарушения на выборах Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самарской области на 19.00 местного времени зафиксировано 103 жалобы на нарушения на выборах. Такие данные приводит сервис kartanarusheniy.org. Интересно, что это один из самых высоких показателей по стране.

94 жалобы наблюдателей зафиксировано в Самаре, 7 – в Ставропольском районе, 1 – в Красном Яру, 1 – в Красноармейском районе. Часть жалоб касалась незаконной агитации. Например, один из избирателей пожаловался на то, что действующий депутат 13 сентября ходил по домам и агитировал проголосовать за свою дочь, находящуюся в списке кандидатов.

Также наблюдатели подавали жалобы из-за удаления с участков, из-за отказов членов избирательных комиссий дать им возможность ознакомиться с документами.

Также было зафиксировано несколько жалоб на нарушения при выдаче бюллетеней избирателями. На одном из избирательных участков до полудня голосование велось по бюллетеням, в которых не было фамилии одного из восстановленных кандидатов.

Не обошлось без курьезов. Один из них произошел в Ставропольском районе, в селе Подстепки. Наблюдатель пожаловался, что в 7.45 13 сентября при открытии сейфа с бюллетенями ранее проголосовавших граждан дверь сейфа… отвалилась.

- Данный факт произошел на глазах всех присутствующих на тот момент на территории избирательного участка, о чем был составлен акт, - указано в жалобе.