Тренера «Крыльев Советов» могут отправить в отставку

В матче с "Томью" самарская команда вышла победителями. Фото: КС "Крылья Советов"

Тренера самарской команды «Крылья советов» Игоря Осинькина могут отправить в отставку. Об этом сообщает «Чемпионат»..

По данным собственных источников издания, неудачный старт команды может дорого обойтись наставнику самарских футболистов. Перед командой поставлена задача выйти в РПЛ по итогам первенства. После восьми туров «Крылья Советов» с 13 очками располагались на десятом месте в турнирной таблице.

- Чтобы оправдать доверие, Игорю Осинькину нужно добиться как минимум шести очков в матчах с «Томью» и «Иртышом», - заявил собеседник издания.

Первая часть этой задачи уже выполнена – «Крылья Советов» 13 сентября уверенно обыграли «Томь» на стадионе «Самара Арена».