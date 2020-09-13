Аргентинский художник Малкольм Рокс устроил танцы с краской в центре Самары

Аргентинский художник покорил самарскую публику. Фото: скрин видео

Аргентинский стрит-арт художник и шоумен Малкольм Рокс устроил настоящие шаманские танцы с краской в центре Самары. Вечером 13 сентября он устроил яркую и красочную презентацию двух своих муралов, нарисованных на домах № 125 и 154 по улице Молодогвардейской.

Художник превратил обычную презентацию в настоящий перформанс – необычный и завораживающий. На глазах восхищенных самарцев он с помощью кисти и собственных ладоней, танцуя под энергичную музыку, за считанные минуты нарисовал на большом холсте новую картину.

Напомним, семь потрясающих муралов были созданы на самарских стенах командой мастеров стрит-арта в рамках международного проекта «Samara Ground 2020».