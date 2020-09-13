Итоги выборов в Чувашии: по данным соцопросов Олег Николаев набрал 82% голосов

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В Чувашской республике приступили к подсчету голосов на выборах главы региона и народных депутатов. Как сообщил председатель ЦИК региона Александр Цветков, в 20.00 все без исключения УИК закрылись. Предварительные результаты буду озвучены ближе к полуночи. Однако уж в 20.00 в прямой трансляции Единого информцентра выборов руководитель "Социс-М" Дмитрий Борцов озвучил результаты экзитпола.

- В предыдущие выборы главы региона Чувашии разница между нашими итогами и официальными была 1,5 процента. Но в этом году мы проводили опрос 3 дня вместо одного, поэтому разница может быть иная, - отметил Борцов. - Итак, мы опрашивали 45 000 избирателей на 100 участках. Спрашивали, за кого голосовали. Итог: За Олега Николаева голосовали 82% избирателей. При этом отказались отвечать 42% опрашиваемых, это может сыграть на погрешность. Мы ведь не ездим на опросы в сельские поселения, а там обычно действующую власть поддерживают до 95% . То есть цифра может несущественно, но измениться. Но ясно, что победил Олег Николаев.

Андреев Александр по данным опроса набрал более 9%, Константин Степанов - около 5%, Николай Степанов - 2,5 %, Сергей Матвеев - 1,5 %

Данные экзитпола «Социс-М» по выборам депутатов в республиканский парламент: Единая Росссия – 44%, КПРФ – 16%, Справедливая Россия – 12%, ЛДПР 12%, Партия пенсионеров - 8,5% . Это предварительные данные на основе опросов, окончательные итоги ЦИК региона озвучит 14 сентября. Как Олег Николаев прокомментировал свою победу смотрите в нашей трансляции