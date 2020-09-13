«Это просто «вау!»: самарцев поразил роскошный салют в День города

Салют восхитил самарцев Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Над Волгой в Самаре прогремел праздничный салют. Роскошный фейерверк стал достойным завершением красочного дня рождения города, празднование которого растянулось на все выходные.

Над Самарой "выросли" диковинные цветы Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самарцы оказались поражены великолепием салюта. Своими впечатлениями они поделились в социальных сетях.

Прекрасные виды! Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Это просто вау! – восторгаются горожане. - Мощно, ярко – как настоящий звездный дождь!

Чтобы самарцы смогли после салюта без помех добраться до дома, в городе увеличили количество общественного транспорта. На ул. Самарской между домами № 203 и №205 у сквера Устинова дежурят 13 маршрутов: автобусы № 1, 2, 5д, 22 , 23, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 66, 67. Ещё один автобус № 6а и трамваи № 3, 5, 13, 20, 22 на ул. Галактионовской.