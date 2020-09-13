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«Это просто «вау!»: самарцев поразил роскошный салют в День города

Праздничный фейерверк стал достойным завершением трехдневного праздника.
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Салют восхитил самарцев

Салют восхитил самарцев

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Над Волгой в Самаре прогремел праздничный салют. Роскошный фейерверк стал достойным завершением красочного дня рождения города, празднование которого растянулось на все выходные.

Над Самарой "выросли" диковинные цветы

Над Самарой "выросли" диковинные цветы

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самарцы оказались поражены великолепием салюта. Своими впечатлениями они поделились в социальных сетях.

Прекрасные виды!

Прекрасные виды!

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Это просто вау! – восторгаются горожане. - Мощно, ярко – как настоящий звездный дождь!

Чтобы самарцы смогли после салюта без помех добраться до дома, в городе увеличили количество общественного транспорта. На ул. Самарской между домами № 203 и №205 у сквера Устинова дежурят 13 маршрутов: автобусы № 1, 2, 5д, 22 , 23, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 66, 67. Ещё один автобус № 6а и трамваи № 3, 5, 13, 20, 22 на ул. Галактионовской.

Роскошное зрелище надолго останется в памяти горожан

Роскошное зрелище надолго останется в памяти горожан

Фото: Альберт ДЗЕНЬ