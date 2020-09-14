Самарская область вошла в топ-10 самых опасных COVID - регионов недели

Регион оказался не на лучших позициях в рейтинге

Самарская область вошла в топ-10 самых больных коронавирусом регионов РФ за неделю с 7 по 13 сентября. В течение пяти дней регион попадал четыре раза на 10 и один раз на 9 место. Число зараженных ежедневно не снижается меньше 100 человек и это вызывает обеспокоенность и у властей, и у самих жителей.

Вместе с Самарской областью в списке 10 самых опасных оказались соседние Ульяновская и Саратовская области, и а также Нижний Новгород, который лидирует с начала пандемии. По-прежнему в регионе хуже всего обстоят дела в областной столице, из-за этого в Самаре даже ужесточили меры контроля, по крайней мере, в магазинах вновь стали довольно жёстко требовать надевать маски.

Эксперты связывают рост заболевемости как с наступлением эпидемиологически опасного сезона, так и с внешними факторами. Все больше людей выезжают из регионов, возвращаются из отпусков. 25-30 человек заболели в школах, рассказала глава самарского Роспотребнадзора Светлана Архипова.

Властей ситуация безусловно волнует. В регионе намерены ужесточить меры контроля, если ситуация не будет меняться в лучшую сторону, то возможно будут снова введены ограничительные меры. Пока же жителям остаётся заботиться о себе самим: носить маски, чтобы стараться соблюдать социальную дистанцию. Также в регионе уже началась вакцинация от гриппа, медики рекомендуют обязательно сделать её, а особенно представителям групп риска.

Всего в Самарской области заболели 9824 человека, выздоровели 7718, 144 человека скончались. В больницах готовы открывать новые койки для больных пневмонией.