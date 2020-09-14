«Акрон» уступил «Чайке» 0:2 в матче ФНЛ

Серия поражений «Акрона» в ФНЛ насчитывает четыре матча. Фото: ФК «Чайка» (Песчанокопское).

Футбольный клуб «Акрон» потерпел четвертое поражение подряд в Футбольной национальной лиге. В воскресенье, 13 сентября, тольяттинцы дома уступили песчанокопской «Чайке». Матч проходил в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и завершился со счетом 0:2. Голами отметились Лео Гогличидзе и Константин Савичев.

Другой клуб из Самарской области в ФНЛ «Крылья Советов» с таким же счетом добились победы. Самарцы обыграли дома «Томь».

После девяти туров «Акрон» расположился на 18-ом месте в турнирной таблице ФНЛ. «Крылья Советов» идут на шестой строчке. Лидирует в Футбольной национальной лиге «Оренбург». Как раз с ним тольяттинцы играют следующий матч. Встреча пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик» в субботу, 19 сентября.