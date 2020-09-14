В Тольятти безработный рецидивист залез в чужую квартиру через окно

Вор перевернул все в квартире верх дном. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти полиция задержала подозреваемого в квартирной краже. Один из жителей автограда обратился к правоохранителям за помощью в начале августа. Он сообщил, что, вернувшись с дачи, обнаружил: в его квартире на первом этаже одного из домов на бульваре Туполева побывали воры. Злоумышленники похитили 25 тысяч рублей.

- На место происшествия выехали оперативники, они подробно опросили потерпевшего и возможных очевидцев произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. – Также они осмотрели место происшествия.

Правоохранителям удалось быстро установить личность предполагаемого злоумышленника и задержать его. Подозрения пали на безработного 37-летнего местного жителя, ранее он уже был судим за кражу. Догадка оказалась верна – мужчина признал свою вину. Он рассказал, что в квартиру сумел залезть через окно. Сейчас против злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.