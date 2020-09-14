В Самарской области на выборы пришел каждый третий

На избирательных участках было не слишком людно Фото: Ольга НОВИКОВА

Избирательная комиссия Самарской области озвучила итоговые цифры по явке на выборы муниципальных депутатов, которые проходили в регионе в минувшие выходные. Они оказались не слишком большими. По данным избиркома, на выборы муниципальных депутатов пришел лишь каждый третий житель региона. Окончательная явка с учетом проголосовавших досрочно составила 35,63%.

Кто из кандидатов сумел набрать наибольшее количество голосов и в итоге займет депутатские кресла, станет известно во вторник, 15 сентября.

Напомним, в Самарской области работало 1414 избирательных участков. 312 избирательных кампаний по выборам местных депутатов во 9 внутригородских районах Самары, 7 городских округах и 296 городских и сельских поселениях. На 3212 мандатов претендовали 7465 кандидатов.