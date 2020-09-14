«Динамо-Самара» второй раз обыграло нижегородское «Торпедо» в первом туре ЧР по мини-футболу

Первый матч тура «Динамо-Самара» также выиграло у «Торпедо», но со счетом 9:6. Фото: МФК «Динамо-Самара» .

«Динамо-Самара» увезло из Нижнего Новгорода шесть очков. Во втором матче первого тура чемпионата России по мини-футболу самарцы также обыграли местное «Торпедо». На этот раз счет был 5:3. Голами в составе гостей отметились Лялин, Хромых, Потехин, Мурашов и Симаков.

Несмотря на победу, наставник самарцев Максим Горбунов после игры был не очень доволен.

- Единственное, чем я доволен во втором тайме, это игра вчетвером против пятерых, - приводит слова главного тренера команды пресс-служба клуба. - Мы пропустили второй гол как раз после разговора с ребятами о том, что мы выигрываем, давайте поиграем больше с мячом, не надо никуда бежать. Тут же куда-то убежали, потеряли мяч, получили контратаку в свои ворота — 4:2. И с этого момента у нас в игре «четыре не четыре» вообще ничего не получалось. «Торпедо» почувствовало вкус крови, начало создавать моменты, мы не могли выйти из-под прессинга, совершенно все сломалось. Хорошо, что вчетвером против пятерых выстояли и забили этот гол. Можно сравнить этот второй тайм со вчерашним первым. Будем думать и разговаривать, почему так получается. Хочется целостно играть, а не отрезками.

Напомним, первый матч «Динамо-Самара» выиграло у «Торпедо» 9:6. В следующем туре подопечные Максима Горбунова сыграют дома с «Ухтой». Матчи пройдут 25 и 26 сентября.