Джаз, стрит-арт и фейервек: в Самаре отметили День города

Праздник растянулся на три дня. Фото: Людмила Грибцова

В минувшие выходные самарцы отметили 434-й день рождения города. Празднование растянулось на три дня. Центр города стал и центром притяжения. Основные праздничные мероприятия развернулись на набережной, площади Славы и площади имени В.В. Куйбышева. Для горожан работали десятки развлекательных площадок, звучали шедевры джаза и классического искусства, под кистью художников рождались новые объекты стрит-арта. Кульминацией праздника стал большой концерт на площади Славы, где горожан порадовал любимый многими ВИА «Синяя птица».

Участие в празднике вместе с земляками приняли и губернатор области Дмитрий Азаров, и глава Самары Елена Лапушкина.

- Наш город замечательно красив, богат энергичными, талантливыми и любящими людьми. А это значит, что у нашего города великое будущее, - отметил глава региона. - Наш город становится краше год от года: появляются новые детские садики, школы, скверы, бульвары, преображаются площади и набережная, но впереди еще много работы. И я знаю, что мы с ней справимся.

Елена Лапушкина поблагодарила самарцев за труд на благо родного города и пожелала горожанам счастья и радости в каждом дне.