Пляжные «Крылья Советов» финишировали на Кубке европейских чемпионов на шестом месте

До матча с «Артур Мьюзик» «КС» обыграли португальский «Сотао» в утешительном плей-офф. Фото: beachsoccer.com / twitter.com/BeachSoccer_WW.

«Крылья Советов» завершили выступление в Кубке европейских чемпионов (Euro Winners Cup) на шестом месте. В эти выходные, 12 и 13 сентября, были сыграны матчи утешительного плей-офф. Самарцы в сначала обыграли португальский клуб «Сотао» 5:4, а затем уступили во встрече за пятое место украинскому клубу «Артур Мьюзик» 5:11, сообщает beachsoccer.com.

Другой российский клуб петербургский «Кристалл» стал победителем турнира, обыграв в финале обидчика «Крыльев Советов» португальскую «Брагу». Португальцы выбили самарскую команду на стадии четвертьфинала турнира.