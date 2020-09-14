Новокуйбышевским хлепобекам руководство задолжало зарплаты на 2,3 миллиона рублей

Из-за нерадивого начальства люди остались без денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководство ОАО «Новокуйбышевскхлеб» задолжало своим работникам заработную плату на 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Работники прокуратуры провели проверку на предприятии и выяснили, что долг образовался уже давно – люди не получили зарплату за апрель и май 2019 года. Из-за этого правоохранители возбудили уголовное дело. Однако во время проверки выяснились и другие интересные факты. В частности, правоохранители обнаружили, что в это время руководство компании распродало ее имущество на сумму не менее 580 000 рублей.

- Эти деньги можно было бы направить на частичное погашение долгов перед работниками, однако этого не было сделано, более того - деньги на расчетные счета организации внесены не были, - отмечают в прокуратуре.

Правоохранители закономерно усмотрели в таких действиях нарушение закона. В результате на руководство компании возбудили еще одно уголовное дело – за злоупотребление должностными полномочиями.