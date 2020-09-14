Самарцы теряют терпение в ожидании ремонта на улице Дачной

Ремонт улицы слишком затянулся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары неоднократно высказывали свое недовольство плачевным состоянием дороги на улице Дачной. Ямы, кочки и прочие асфальтовые артефакты едва ли понравятся даже самому спокойному автолюбителю.

Обещанного ремонта горожане ждут уже не первый год, поэтому общественность решила достучаться до чиновников при помощи социальных сетей.

Так, департамент городского хозяйства и экологии Самары отметил в своем твиттере, что в этом году будет рассмотрела возможность отсыпки асфальтобетонного гранулята. Вот только расплывчатый ответ самарцев не устроил.

После этого более точной информацией поделился департамент градостроительства Самары: «Планируемые годы реализации реконструкции ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе - 2021-2022 годы».

Так что в ближайшие два года самарским водителям не остается ничего, кроме как ждать, надеяться и откладывать деньги на новую автомобильную подвеску.